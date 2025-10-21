NBA'de Avrupalı Basketbolcuların Etkisi Artıyor

Avrupalı basketbolcuların performanslarıyla damga vurduğu Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) 80. sezon heyecanı yarın sabaha karşı başlıyor.

Geçmiş yıllarda Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant ve son senelerde kariyerinin sonlarına gelen LeBron James'in öncülük ettiği Nba, Avrupalılar başta olmak üzere uluslararası oyuncuların etkisi altına girdi.

Houston Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, Milwaukee Bucks'ta Yunan Giannis Antetokounmpo, Denver Nuggets'ta Sırp Nikola Jokic, Los Angeles Lakers'ta Sloven Luka Doncic ve San Antonio Spurs'te Fransız Victor Wembanyama, ABD'li basketbolculardan rol çalarak "Avrupai" Nba'in son yıllardaki yeni yüzleri oldu.

Drazen Petrovic'in açtığı kapıdan geçtiler

Eski Hırvat basketbolcu Drazen Petrovic, 1990'lı yılların başında sergilediği performansla Nba'de Avrupalı oyunculara bakış açısını değiştirmeyi başardı.

Petrovic, Portland Trail Blazers ve New Jersey Nets'te oynadığı basketbolla Avrupalıların Nba'e geçişini kolaylaştırdı.

Hırvat Toni Kukoc, Sırp Vlade Divac ve Predrag Stojakovic, Litvanyalı Arvydas Sabonis, Alman Dirk Nowitzki, İspanyol Pau ve Marc Gasol kardeşler ile Fransız Tony Parker, Petrovic'in açtığı kapıdan geçerek Nba'de basketbolseverleri kendilerine hayran bıraktı.

Son yıllarda ise Antetokounmpo, Jokic, Doncic, Alperen Şengün ve Wembanyama, basketbolun zirve organizasyonunda ön plana çıktı.

İlk Avrupalı MVP Nowitzki

Eski Alman skorer Dirk Nowitzki, Nba'de en değerli oyuncu (MVP) seçilen ilk Avrupalı basketbolcu oldu.

Ligde 2007 yılında MVP seçilen Nowitzki, 2011'de ise Mavericks'i NBA şampiyonluğuna taşıdı.

Geriye çekilerek attığı şutlarla savunulamaz bir oyuncu haline gelen Nowitzki, NBA'e damga vurdu.

Son 7 sezonun MVP'si uluslararası oyuncular

Avrupalı basketbolcular, son yıllarda MVP ödülünü hegemonyaları altına aldı.

Nikola Jokic 3 (2021, 2022, 2024) ve Giannis Antetokounmpo 2 kez (2019, 2020) normal sezonda MVP ünvanını kazandı.

ABD Milli Takımı'nda oynayan Kamerunlu Joel Embiid (2023) ve son olarak geçen sezon Kanadalı Shai Gilgeous-Alexander, MVP seçildi.

Gözler Alperen ve Wembanyama'nın üzerinde olacak

Rockets'ta Alperen Şengün ve San Antonio Spurs'te Fransız Victor Wembanyama, basketbolseverlerin merakla izleyeceği isimler arasında yer alıyor.

Geçen sezon all-star seçilip kariyerinde ilk kez play-off oynayan 23 yaşındaki Alperen, sezona hedefleri büyüterek başlayacak.

Her yıl oyununun üzerine koyarak ilerleyen ve izleyenleri kendisine hayran bırakan milli basketbolcunun isminin, bu sezon şampiyonluk ve MVP ödülü için daha yüksek sesle dile getirilmesi bekleniyor.

Wembanyama ise 2023 draftında ilk sıradan seçilerek NBA kariyerine iddialı bir şekilde başladıktan sonra geçen sezonun büyük bölümünü sakatlığı yüzünden kaçırdı.

Uzun boyuyla pota altında etkili olmasının yanı sıra oyunun her alanında kendini gösteren Wembanyama, San Antonio Spurs'ü eski günlerine döndürmeye çalışacak.

NBA'in resmi kayıtlarına göre boyu 2,24 metreye ulaşan 21 yaşındaki basketbolcu, performansı merakla beklenen isimlerin başında geliyor.

Litvanyalı Domantas Sabonis, Alman Franz Wagner, Fin Lauri Markkanen, Fransız Rudy Gobert ve Letonyalı Kristaps Porzingis ise ligde performansları merakla beklenen diğer Avrupalı oyuncular olarak göze çarpıyor.

ABD'li Flagg'in performansı merak konusu

Avrupalı oyuncuların büyük etkisine karşın yeteneğiyle basketbolseverleri heyecanlandıran ABD'li kısa forvet Cooper Flagg'in Dallas Mavericks'e yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant ve James Harden gibi oyuncuların yaşlarının ilerlemesiyle ABD'li oyuncular arasında Anthony Edwards'ın ardından ön plana çıkması beklenen isimlerin başında Flagg geliyor.

Potansiyeliyle kolej basketbolunda dikkatleri üzerine çeken Flagg, Doncic sonrası Mavericks'in tekrar iddialı bir takım olması için mücadele edecek.

Flagg, 2025 NBA draftının 1 numarası olarak sezona büyük beklentilerle girecek.