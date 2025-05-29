Nazlı Savranbaşı Avrupa Şampiyonası'nda 23. Oldu

Nazlı Savranbaşı Avrupa Şampiyonası'nda 23. Oldu
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Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Nazlı Savranbaşı, bireysel genel tasnif finalinde 45.633 puan alarak 23. sırada yer aldı. Şampiyonada akşam seansında Adem Asil madalya için yarışacak.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Nazlı Savranbaşı, bireysel genel tasnif finalinde 23. oldu.

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 4. gününün öğlen seansında kadınlar bireysel genel tasnif finali yapıldı.

Asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletinde serilerini sunan milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, 45.633 puan alarak 23. oldu.

Organizasyonun akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapılacak. Milli cimnastikçi Adem Asil, madalya kazanmak için altı alette serilerini sunacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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