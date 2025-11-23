Haberler

Nazillispor, Yüksel Yeşilova ile Anlaştı

Güncelleme:
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Nazillispor, teknik direktör Yüksel Yeşilova ile yeniden anlaştı. Yeşilova, Romanya'daki seminerin ardından takımın başına geçmek üzere sözleşme imzalayacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, teknik direktör Yüksel Yeşilova'yı bekliyor. Siyah-beyazlıların, Romanya Futbol Federasyonu'nda seminere katılacak Yeşilova'yla seminerin sona ermesinin ardından sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, teknik direktör Yüksel Yeşilova ile görüşerek kendisinin tekrardan takımın başına geçmesi için istekte bulundu. Tecrübeli teknik adam Yüksel Yeşilova da Şahin Kaya'nın bu isteğine olumlu yanıt vererek teklifi kabul etti.

Yüksel Yeşilova, "Romanya Federasyonu'nda seminere katılmam gerektiği için takımın başında 4 hafta bulunamayacağımdan dolayı takıma zarar vermemek için Başkan Şahin Kaya'dan müsaademi istemiştim. Ancak maçların ertelenmesinden dolayı sadece 1 maç oynadı. Bu sebepten yöneticiler beni arayıp, 'Hocam takımı çok iyi tanıyan bir teknik direktör lazım. Romanya'daki seminerin bittiyse gel takımının başına dediler'. Ben ve ekibim bunun en doğru karar olacağını düşündük ve kabul ettik. Nazillispor'u bu sene profesyonel ligde tutmak için tekrar göreve başladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
