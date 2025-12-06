İzmir Çoruhlu FK: 0-0

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sonuncu Nazillispor ve düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu'nun karşılaşmasında kazanan çıkmadı. İki takım da maç boyunca girdikleri pozisyonları gole çeviremezken, takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Konuk ekip İzmir Çoruhlu'da Görkem maçın son dakikalarında kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. Bu skorun ardından Nazillispor 3 puana yükseldi ancak sonunculuktan kurtulamadı. İzmir Çoruhlu FK da puanını 9 yapıp kurtuluş bölgesine geçemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor