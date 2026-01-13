Haberler

Nazillispor'da forma numarasına bantlı çözüm

Nazillispor'da forma numarasına bantlı çözüm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazillispor, amatör kümeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya. U19 oyuncularıyla çıktığı Ayvalıkgücü Belediyespor maçında 8-1 kaybeden takım, maddi imkansızlıklar nedeniyle forma bulmakta zorlandı. Kulübün başkanı ve eski teknik direktörü şike iddiasıyla tutuklandı, futbolcuları ise bahisten ceza aldı.

SON dönemde başına gelmeyen kalmayıp amatör kümeye düşmeye çok yaklaşan Nazillispor geçen hafta U19 oyuncularıyla çıkıp 8-1 kaybettiği Ayvalıkgücü Belediyespor maçında forma numaralarını bantla oluşturmak zorunda kaldı. Bu sezon stadı kapatılan, kiracısı olduğu belediyeye ait tesislerden çıkarılınca ilçeden taşınmak zorunda kalan, futbolcuları bahisten ceza alıp, başkanı ve eski teknik direktörü de şike iddiasıyla tutuklanan Nazillispor'da büyük imkansızlıklar yaşanıyor.

Devre arasında ligden çekilme kararı almasına rağmen son anda U19 takımıyla yoluna devam eden Nazillispor, maddi imkansızlıklar nedeni ile futbolculara forma bile bulmakta zorlandı. Nazillispor'da Ayvalıkgücü maçında iki futbolcu sahaya forma numaraları bantlanmış şekilde çıktı. Bazı futbolcular ısınmayı kendi ceketleriyle yaptı. Bazı oyuncuların formalarında göğüs reklamı bulunurken, bazılarında yer almaması dikkat çekti. Kapanmanın eşiğine gelen Nazillispor'da yaşanan tablo içler acısı durumda. 1966 yılında kurulan Ege'nin köklü ekibinin durumu Nazillili futbolseverleri kahrediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı