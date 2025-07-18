Nazillispor'un Yeni Logosu Taraftar Oylarıyla Belirlendi

Nazillispor'un yeni logosu taraftarın oylarıyla belirlenirken, kulüp logo değişikliği için federasyona başvuru yapacak.

TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Nazillispor'un yeni logosu belli oldu. Siyah beyazlı ekibin taraftara sunduğu anket tamamlandı. Nazillili futbolseverler yeni logusunu belirledi. Siyah beyaz çizgilerin bulunduğu armada kulübün ikinci kez yeniden kurulduğu 1984 tarihi, NS ve Nazillispor şekilleri yer aldı. Yönetimin yarın Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruyu yapacağı öğrenildi. Böylece Naz Naz'ın logosu kulüp tarihinde 7'nci kez revize edilmiş oldu.

Öte yandan, siyah beyazlılar, 2025-26 sezonu için de forma ve malzeme tedarikçisini belirledi. Firma ile anlaşma sağlayan siyah beyazlıların yeni sezon formalarının önümüzdeki günlerde taraftarın beğenisine sunulması bekleniyor. - AYDIN