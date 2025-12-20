Nazillispor'dan 'ligden çekilme' açıklaması

Nesine 3. Lig 4.Grup'ta mücadele eden Nazillispor'un profesyonel liglerden çekilme durumu olduğu bildirildi.

Pamukören Stadı'nda Oktaş Uşakspor'u konuk eden Nazillispor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Nazillispor, ligin ilk yarısını 4 puanla son sırada tamamladı.

Kulüp Asbaşkanı İsmail Poyraz Batur, maçın ardından gazetecilere, profesyonel liglerdeki son maçlarını oynadıklarını belirterek, ligden çekilme durumlarının olduğunu açıkladı.

Yolun sonuna geldikleri için bu kararı aldıklarını ifade eden Batur, "Bu son maçımız gibi gözüküyor. Devre arasında her hangi bir şey olmadığı takdirde çekilme yazısını vereceğiz. 58 yıllık kulübün çöküşünün bazılarına mutluluk vereceğini biliyorum ama inşallah bundan sonra Nazilli, Aydın ve Ege Bölgesinde bir kulübe sahip çıkarlar." diye konuştu.