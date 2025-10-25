Haberler

Nazillispor Evinde Kütahyaspor'a Farklı Yenildi

Nazillispor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesinde evinde Belediye Kütahyaspor'a 0-4 mağlup oldu. Kütahyaspor, maç boyunca etkili bir performans sergileyerek puanını 19'a yükseltti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor evinde Belediye Kütahyaspor'a farklı mağlup oldu: 0-4. Kütahyaspor, müsabakanın 13'üncü dakikasında Aykut'un golüyle perdeyi açtı: 0-1. Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Mustafa, konuk takımın ikinci golünü kaydetti: 0-2. İlk devreyi 2-0 galip bitiren Belediye Kütahyaspor, 58'inci dakikada bir kez daha Aykut'la sevindi: 3-0. Müsabakada son sözü 70'inci dakikada Burak söyledi: 0-4. Bu sonucun ardından Nazillispor 2 puanda kaldı ve düşme potasından kurtulamadı. Belediye Kütahyaspor ise 19 puana yükselip zirve yarışına ortak oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
