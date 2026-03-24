Nazillispor gol rekoruyla yenilirken sahadan çekildi: 12-0

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Nazillispor, Eskişehir Anadolu'ya iç sahada 12-0 mağlup oldu. Maçta konuk ekip, ilk yarıda 11 gol atarak rekor kırdı ve Nazillispor mücadelenin devamına çıkmadı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta matematiksel olarak amatör lige düşmesi kesinleşen son sıradaki Nazillispor iç saha maçında Eskişehir Anadolu'ya gol rekoruyla 12-0 mağlup durumdayken sahadan çekildi. Pamukören Sahası'ndaki mücadelede konuk ekip yalnız ilk yarıda 45 dakika içinde 11 gol birden atarken, 47'nci dakikada farkı 12'ye çıkaran golün ardınan ev sahibi karşılaşmaya devam etmedi.

Eskişehir temsilcisinin golleri 2'nci dakikada Berat, 22 ve 47'nci dakikalarda Rahmi Anıl, 23 ve 41'de Ramazan Keskin, 26, 27 ve 30'da Burak Temir, 35 ve 43'te Recep Aydın, 36 ve 45'inci dakikalarda Mert Yusuf Torlak'tan geldi. Sezonun ikinci yarısında altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele ederek güçlükle maçlara çıkan Nazillispor ligde daha önce Karşıyaka'ya 10-0, Kütahyaspor ve Eskişehirspor'a 8-0, Ayvalıkgücü Belediyespor'a 8-1, Balıkesirspor'a da 8-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir

