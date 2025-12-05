Haberler

Nazilli Belediyesi'nden Nazillispor açıklaması

Nazillispor'un başkanı Şahin Kaya, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, kulübün belediyeyle hiçbir bağı olmadığını belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zor günler geçiren Nazillispor'da başkan Şahin Kaya futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik açıklama yaparak, kulüple belediyenin ilgisi bulunmadığını açıkladı. Haberin bazı yayın kuruluşlarında, "Nazilli Belediyespor Başkanı gözaltına alındı" başlığıyla yayınlanması üzerine Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nazilli Belediyesi'nin Nazillispor A.Ş. ile geçmişte de bugün de herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Bugün bazı basın organlarında, 'Nazilli Belediye Spor Başkanı gözaltına alındı' şeklinde yer alan haberlerde, belediyemizin adı yanlış ve gerçeğe aykırı bir biçimde kullanılmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir" denildi.

Kulübün Nazilli Belediyespor olan adı geçen sezon şirketleştikten sonra değişirken açıklama şöyle devam etti:

"Nazillispor A.Ş., kuruluşundan itibaren Belediyemize bağlı olmayan, tamamen özel bir anonim şirket olarak yapılandırılmış bir kulüptür. Bu nedenle, geçmişte de bugün de Nazilli Belediyesi ile hiçbir idari, mali, hukuki veya kurumsal bağı bulunmamaktadır. Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişi, Nazilli Belediyesi ile hiçbir ilişkisi olmayan, yalnızca Nazillispor A.Ş.'nin yöneticisi konumundadır. Belediyemizin bu kişi veya bu özel şirketin faaliyetleri üzerinde herhangi bir yetkisi veya sorumluluğu yoktur. Bazı basın kuruluşlarında belediyemizin adının, 'Nazilli Belediye Spor' başlığıyla anılması tamamen hatalıdır, kamuoyunu yanıltıcıdır ve belediyemizin kurumsal itibarını zedelemektedir. Bu nedenle, ilgili ifadelerin acilen düzeltilmesini önemle talep ediyoruz. Nazilli Belediyesi, Nazilli halkının güveni, doğruluk ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

Nazillispor geçen hafta içinde kullandığı Nazilli Belediyesi'ne ait tesislerden de çıkarılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
