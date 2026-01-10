Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-8

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Nazillispor, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı ve maçı 8-1 kaybetti. Nazillispor, maçta sadece bir gol atabilirken, konuk takım 8 golle sahadan galip ayrıldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyeti bulunmadan sonuncu sırada yer alan Nazillispor, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 8-1 yenildi. Konuk Ayvalıkgücü Belediyespor'un gollerini 6'ncı ve 17'nci dakikada Ahmet Akyüz, 10'uncu dakikada Hüseyin Erkan, 37'nci dakikada Efe Saydam, 71'inci dakikada Yağız Haydar, 81'inci dakikada Mustafa Durgun, 85'inci dakikada Emirhan Ayhan ve 90+7'nci dakikada Baha Kısacık kaydetti. Nazillispor'un tek golü ise 67'nci dakikada Yunus Teke'den geldi. Bu sonucun ardından Nazillispor 4 puanla sonuncu sırada kalırken, Ayvalıkgücü 31 puanla üst sıralarda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

