Nazillispor, 6. Mağlubiyetini Aldı

Güncelleme:
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada yer alan Nazillispor, Eskişehir Anadoluspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ligdeki mağlubiyet serisini 6'ya çıkardı ve galibiyetsiz kaldı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada yer alan Nazillispor, deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'a 1-0 yenilerek üst üste 6'ncı mağlubiyetini aldı. Ligde çıktığı 11 maçta galibiyeti bulunmayan siyah-beyazlı ekip, 9 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 2 puanda kaldı. Adım adım Bölgesel Amatör Lig'e doğru sürüklenen Nazilli temsilcisi şimdiye kadar 4 gol atıp, kalesinde 21 gol gördü. Son galibiyetini geçen sezon 18 Ocak 2025'te iç sahada Giresunspor'u 4-2 yenerek alan Nazillispor, toplamda son 27 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
