Nazillispor, 12-0 geriye düştüğü karşılaşmanın 58. dakikasında sahadan çekildi

Nazillispor, Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile oynadığı maçta 12-0 geride kaldıktan sonra 58. dakikada sahadan çekildi. Maç, hakem tarafından tatil edildi.

Grupta 4 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Nazillispor, 26. hafta mücadelesinde Pamukören Stadı'nda Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşılaştı.

İlk yarıyı konuk ekip, 11-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, 47. dakikada farkı 12'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Nazillispor Sportif Direktörü Emre Kamış'ın kararıyla ev sahibi ekip, sahadan çekildi.

Bunun üzerine hakem Umut Nasrullah Özhelvacı tarafından müsabaka tatil edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
