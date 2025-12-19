Nazilli Spor, Uşak Spor ile karşılaşacak
Nazilli Spor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sıradan kurtulmak için Uşak Spor ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip, 20 futbolcusunun ceza alması nedeniyle zorlu bir mücadele verecek.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda Altay'a 3-0 yenilerek galibiyet alamadan 4 puanla son sıradan kurtulamayan Nazilli Spor, yarın ilk yarının son haftasında evinde Play-Off hedefleyen Uşak Spor'la karşı karşıya gelecek. Pamukören Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bahis soruşturmasında 20 futbolcusu ceza alan Nazilli ekibini sahaya yine sportif direktör Emre Kamış'ın çıkarması bekleniyor.
Soruşturmada 16 oyuncusu ceza alan 25 puanlı 7'nci sıradaki Uşak Spor ise 3'te 3 yapma hedefiyle mücadele edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor