Nazilli Spor sahaya çıkmadı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Nazilli Spor, mali ve yönetimsel sorunlar nedeniyle İzmir'de oynanması gereken maça çıkmadı. Federasyon, Nazilli'yi 3-0 hükmen mağlup ilan edecek.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşmesi daha önce kesinleşen ve geçen hafta evinde 12-0 geriye düştüğü Eskişehir Anadolu Spor maçının ikinci yarısında sahadan çekilen Nazilli Spor, bugün deplasmanda oynayacağı İzmir Çoruhlu FK müsabakasına çıkmadı.
Mali ve yönetimsel sorunları nedeniyle sezonun ikinci yarısında U19 takımıyla mücadele edip üst üste farklı yenilgiler alan Nazilli temsilcisinin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda sahada yer almadığı tespit edildi. Federasyon, Nazilli ekibini 3-0 hükmen mağlup ilan edecek.
