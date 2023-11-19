Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı İzmir Temsilcisini 3-0 Mağlup Etti

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı ligin 6. haftasında Nazilli Kapalı Spor Salonunda misafir ettiği İzmir Temsilcisi Altekma Voleybol Takımını 3-0'lık skorla mağlup ederek yoluna devam etti.

Maça hızlı başlayan filenin efeleri ilk seti 25-16 önde tamamladı. Etkili oyununu 2. sette de gösteren ve rakibine şans tanımayan Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı 25-22'lik skorla son sete 2-0 önde başladı. Naz naz son seti voleybolseverlerin de desteği ile 25-16'lık skorla önde tamamladı ve fileden 3-0'lık net sonuçla mutlu ayrılan taraf oldu. - AYDIN