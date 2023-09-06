Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yaparak sezona başlayan Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geç başladığı transfer döneminde üst üste hızlı adımlar atarak 21 futbolcuyla sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, son olarak Gümüşhanespor'da oynayan orta saha Temel Çakmak'ı kadrosuna dahil etti. Nazilli Belediyespor'un 22 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzaladığı belirtildi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yaparak sezona başlayan Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Geç başladığı transfer döneminde üst üste hızlı adımlar atarak 21 futbolcuyla sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, son olarak Gümüşhanespor'da oynayan orta saha Temel Çakmak'ı kadrosuna dahil etti. Nazilli Belediyespor'un 22 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzaladığı belirtildi.