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Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yaparak sezona başlayan Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geç başladığı transfer döneminde üst üste hızlı adımlar atarak 21 futbolcuyla sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, son olarak Gümüşhanespor'da oynayan orta saha Temel Çakmak'ı kadrosuna dahil etti. Nazilli Belediyespor'un 22 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzaladığı belirtildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yaparak sezona başlayan Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Geç başladığı transfer döneminde üst üste hızlı adımlar atarak 21 futbolcuyla sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, son olarak Gümüşhanespor'da oynayan orta saha Temel Çakmak'ı kadrosuna dahil etti. Nazilli Belediyespor'un 22 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

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