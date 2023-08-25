Nazilli Belediyespor, sol bek transferini tamamladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonun ilk maçında Altınordu'ya konuk olacak Nazilli Belediyespor, Avusturya 2'nci Ligi'nde mücadele eden FC Wacker Innsbruck takımından Muhammed Tayyip Taşçı'yı transfer etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonun ilk maçında Altınordu'ya konuk olacak Nazilli Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar Avusturya 2'nci Ligi'nde mücadele eden FC Wacker Innsbruck takımından Muhammed Tayyip Taşçı'yı renklerine bağladı. Ege ekibi, 21 yaşındaki sol bek ile resmi sözleşme imzaladı. Almanya'da Heider SV takımında futbol kariyerine başlayan Muhammed, Almanya Bölgesel Ligi'nde İnter Türkspor Kiel forması giydikten sonra, FC Wacker Innsbruck'a transfer oldu. Oyuncu geçen sezon Avusturya ekibiyle 12 maça çıktı.