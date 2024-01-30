Nazilli Belediyespor ile Arkasspor Arasında Oynanacak Olan Voleybol Karşılaşması İçin Davet

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 31 Ocak Çarşamba günü saat 18.00' de play-off maçları öncesinde Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda, Nazilli Belediye spor ile Arkas spor arasında oynanacak olan Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi voleybol karşılaşmasına tüm spor severleri davet etti.

Her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "2023-2024 normal sezonunun play-off müsabakaları öncesinde son maçında Nazilli'de Arkasspor'u misafir edecek olan Nazilli Belediyespor voleybol takımımıza ve teknik ekibimize şimdiden başarılar dilerim. Normal sezonu çok iyi bir şekilde değerlendirip 1. Lig'e çıkma hakkı elde eden voleybolcularımız, Nazillimizi voleybol branşında başarıyla temsil ediyorlar ve inanıyoruz ki play-off maçları sonrasında da kupayı Nazillimize getirecekler. Şampiyonluğa inanmış durumdayız, grubumuzda son maçımıza çıkacağız. Taraftarımızın büyük desteğine her zaman ihtiyacımız var ve takımımızı hep birlikte sahiplenmeliyiz. Tüm hemşehrilerimizi maça bekliyorum" dedi. - AYDIN