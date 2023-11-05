Nazilli Belediyespor Evinde Esenler Erokspor'a 5-1 Mağlup Oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, evinde zirve yarışındaki Esenler Erokspor'a 5-1 mağlup oldu. Nazilli Belediyespor, son 4 maçta 3. mağlubiyetini aldı ve Play-Off hattındaki yerini kaybetti.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

STAT: İlçe

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Buğur Han Güler, Bedirhan Soydemir

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer - Furkan, Baran, Serhat (Dk. 46 Ali Karakaya), Yakup Emre, Ahmet Gökbayrak, Salih (Dk. 82 Yunus Emre), Hakkı Can (Dk. 83 Cemil), Ekrem (Dk. 74 Anıl), Özkan, Recep Efe (Dk. 29 Süleyman Enes)

ESENLER EROKSPOR: Ercüment - Sertaç (Dk. 82 Hüseyin), Sakıb, Sefa, Ali Yavuz (Dk. 74 Onur Eriş), Alper (Dk. 73 Aykut Emre), Serdar, İdris (Dk. 73 Abuzer Gaffar), Eşref, Maksut (Dk. 65 Taygun), Onur Akbay

GOLLER: Dk. 6 Alper, Dk. 13 İdris, Dk. 45 Ali Yavuz, Dk. 79 Sertaç, Dk. 84 Abuzer Gaffar ( Esenler Erokspor), Dk. 42 Salih ( Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: İdris, Sertaç ( Esenler Erokspor), Anıl ( Nazilli Bld)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini evinde zirve yarışındaki Esenler Erokspor'a 5-1 gibi farklı skorla yenilerek alıp Play-Off hattındaki yerinden oldu. Nazilli İlçe Stadı'nda konuk ekibin gollerini 6'ncı dakikada Alper, 13'üncü dakikada İdris, 45'inci dakikada Ali Yavuz, 79'uncu dakikada Sertaç ve 84'üncü dakikada Abuzer Gaffar attı. Nazilli yalnız 42'nci dakikada Salih'le ağları sarsabildi. Bu skorla ev sahibi siyah-beyazlı ekip 22 puanda kalırken, Erokspor puanını 27 yaparak Vanspor'dan liderliği devraldı.