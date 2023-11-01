Nazilli Belediyespor, Esenler Erokspor maçına hazırlanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçlık yenilgi serisinin ardından deplasmanda 1461 Trabzon'u mağlup ederek Play-Off hattında yeniden iddialı konuma gelen Nazilli Belediyespor, yarıştaki en önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'a bileniyor.

Grupta 22 puanı bulunup, 24 puanla ikinci sıradaki Erokspor'u bu hafta geçmeyi hedefleyen Nazilli'de teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, "Ligde yenilmeyecek takım yoktur. Yeter ki kafandaki oyun planını en iyi şekilde sahaya yansıt ve oyuncular da bu planı eksiksiz olarak uygulasınlar" dedi.

Yavuzyiğitoğlu, "Bu takım zorlu 1461 Trabzon deplasmanından 3 puan almasını bildi ise kendi sahasında Esenler Erokspor'dan da galibiyet almasını bilecektir. Ben oyuncularıma güveniyorum. Trabzon deplasmanında sahada aslanlar gibi mücadele ettiler. Sahada basmadık yer bırakmadılar. Aynı oyunlarını hafta sonunda kendi sahamızda da oynayacaklarına inanıyorum. Yeter ki sabırlı bir şekilde oynayalım ve takım oyunu oynayalım. Taraftarlarımızın da 90 dakika boyunca desteklerini istiyoruz" diye konuştu.