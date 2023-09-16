Nazilli Belediyespor, Bursaspor'u 1-0 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta atılan gol ve önemli dakikalar yer alıyor.