Nazilli Belediyespor Almanya'dan stoper transfer etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yapan Nazilli Belediyespor, Almanya'da forma giyen gurbetçi oyuncu Fatih Baca'yı kadrosuna kattı. Ayrıca takım, Sarayköyspor ile hazırlık maçında 3-2 galip geldi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak giren Nazilli Belediyespor stoperini Almanya'da buldu.

Siyah-beyazlılar son olarak FC Viktoria 1889 Berlin'de forma giyen gurbetçi oyuncu Fatih Baca'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Nazilli Belediyespor için transfer çalışmalarımız sürüyor. Gurbetçi oyuncu Fatih Baca'yı da renklerimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Genç oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.

Öte yandan siyah-beyazlılar, yedek ve denenmek için gelen futbolculara özel Bölgesel Amatör Lig takımlarından Sarayköyspor ile hazırlık maçı oynadı. Nazillispor maçı 3-2'lik skor ile kazanırken, golleri Talha Erdoğan, Alp Bostancı ve Fırat Yandım attı.