Nazilli Belediyespor, 2'de 2 yaparak umutlandı

Nazilli Belediyespor, sıkıntılarla başladığı sezonda 2'de 2 yaparak taraftarını umutlandırdı. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, oyuncularının özveri ile mücadele ettiğini belirtti.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor sıkıntılarla başladığı sezonda 2'de 2 yapmayı başardı. Kulüpte devir işlemlerinin gecikmesi nedeniyle kadrosu dağılıp uzun süre transfer yapamayan ve son haftalarda birçok oyuncuyu kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, ilk hafta Altınordu galibiyetinin ardından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u da yenerek taraftarını umutlandırdı.

Evinde Beyoğlu karşısında 1-0 galip gelen Nazilli Belediyespor 6 puanla zirve ortaklarından oldu. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu sıkıntılarla başlanan sezona çok iyi bir giriş yaptıklarını söyledi. Oyuncularının özveri ile mücadele ettiğini dile getiren Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, "2'de 2 yaptık. Bu bizim motivasyonumuzu çok artırdı. Tüm futbolcularımı kutluyorum. Galibiyetlerin devamını getireceğiz" dedi.