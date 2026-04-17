Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda futbolcular, maç taktiği ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştılar. Ayrıca, yarın 28 yaşına girecek Malili futbolcu Moussa Kybou için doğum günü kutlaması yapıldı.
Kırmızı-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.
Açıklamada sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle lisansı dondurulan Kybou'nun tedavi sürecinin sürdüğü kaydedildi.