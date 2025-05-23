Napoli, Serie A'da 4. Şampiyonluğunu Kazandı

Napoli, Serie A'da 4. Şampiyonluğunu Kazandı
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İtalya Serie A Ligi'nin son haftasında Napoli, Cagliari'yi 2-0 yenerek, sezonu 82 puanla tamamlayarak en yakın rakibi Inter'in 1 puan önünde şampiyon oldu. Bu, Napoli'nin tarihindeki 4. lig şampiyonluğu oldu.

İTALYA Seire A Ligi'nin son haftasında sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup eden Napoli, 82 puanla en yakın rakibi Inter'in 1 puan önünde şampiyon oldu.

İtalya Seire A Ligi'nin son hafta açılış maçlarında Napoli sahasında Cagliari'yi ağırlarken, en yakın rakibi Inter ise Como'ya konuk oldu. Napoli, 42'nci dakikada McTominay, 51'inci dakikada Lukaku'nun golleriyle mutlu sona ulaştı. Deplasmanda Como'yu 20'nci dakikada de Vrij ve 51'inci dakikada Correa'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Inter ise sezonu ikinci sırada tamamladı. de Vrij'in attığı golde Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu asisti yapan isim oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Allianz Arena'da Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLİ'NİN 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU

Sezonu 82 puanla zirvede tamamlayan Napoli, tarihindeki 4'üncü lig şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce 1986/87, 1989/90 ve 2022/23 yıllarında şampiyon olan Napoli, Antonio Conte önderliğinde 4'üncü kez Seire A kupasını müzesine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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