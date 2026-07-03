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Napoli'de teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri getirildi

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Napoli, 58 yaşındaki İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'nin getirildiği duyuruldu.

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 58 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Sassuolo, Cagliari, Milan ve Juventus'u çalıştıran Allegri, Milan ile bir, Juventus ile de beş kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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