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Napoli, Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın belkemiğini alıyor

Spor Haberleri

İtalya Serie A şampiyonu olan Napoli'de Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'ye dünya devlerinden teklif yağıyor. Napoli, Kim Min-Jae'nin ayrılma ihtimali sebebiyle Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'u gündemine aldı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve İtalya şampiyonluğu yaşayan Güney Koreli savunmacı Kim Min-jae, Manchester United, Tottenham ve Juventus'u peşine taktı. Özellikle Manchester United'ın Güney Koreli savunmacı için ısrarı hayli yüksek.

48 milyon euroluk serbest kalma maddesi, Napoli'nin futbolcuyu takımda tutma şansını zora sokuyor. Güney Koreli savunmacının da Premier Lig'de top koşturma arzusu yüksek.

Napoli, Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın belkemiğini alıyor

İtalya'nın en önemli gazetelerinden La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Kim Min-Jae'nin yerine alınabilecek alternatifler hazırlandı. Listede Galatasaraylı Victor Nelsson da var.

Napoli, Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın belkemiğini alıyor

Sezon başında Sevilla'dan 15 milyon euroluk teklif getiren Nelsson için şimdi de Napoli ihtimali ortaya çıktı. Danimarkalı savunmacı için 20-25 milyon euro seviyeleri Napoli için yüksek bir bedel olarak görülmüyor. Kim Min-Jae'nin gitmesi durumunda Nelsson da İtalya yolcusu olabilir.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Kim Min-Jae Napoli Spor Haberler

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