Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı

Premier Lig'de 10 sezon boyunca Manchester City forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu.

NAPOLİ BRUYNE'Yİ DUYURDU

Serie A devi Napoli ile 33 yaşındaki Kevin De Bruyne'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, De Bruyne ile 1 yıllık sözleşme imzalandı belirtildi.

CİTY İLE 16 KUPA KAZANDI

Kariyerine Genk, Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg ve Manchester City formaları giyen yıldız isim, son olarak İngiliz devi City'de 6, Premier Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 kupada mutlu sona ulaşmayı başardı.