Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı

Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
Haber Videosu

İtalyan futbol kulübü Napoli, Manchester City'den ayrılan Kevin De Bruyne'nin transferini resmi olarak duyurdu.

Premier Lig'de 10 sezon boyunca Manchester City forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu.

NAPOLİ BRUYNE'Yİ DUYURDU

Serie A devi Napoli ile 33 yaşındaki Kevin De Bruyne'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, De Bruyne ile 1 yıllık sözleşme imzalandı belirtildi.

Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı

CİTY İLE 16 KUPA KAZANDI

Kariyerine Genk, Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg ve Manchester City formaları giyen yıldız isim, son olarak İngiliz devi City'de 6, Premier Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 kupada mutlu sona ulaşmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti

Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.