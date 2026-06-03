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Napoli, Rasmus Hojlund'un bonservisini aldı

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İtalyan ekibi Napoli, geçen sezon kiralık oynayan Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un bonservisini Manchester United'dan satın aldı. 23 yaşındaki oyuncu, Napoli formasıyla 44 maçta 16 gol attı.

İtalyan ekibi Napoli, geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giyen Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un bonservisini İngiliz temsilcisi Manchester United'dan aldı.

Napoli'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Hojlund'un kalıcı transferinin gerçekleştirildiği belirtilirken sözleşme süresi hakkında bilgi verilmedi.

Danimarkalı forvet, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 16 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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