Namet Ateş: 'Birinci amacımız oyuncu gelişimi'

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun Teknik Direktörü Namet Ateş, İskenderunspor maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ligin ilk haftasında 1-1 berabere kalınan Erbaaspor mücadelesinin değerlendirmesini yapan Ateş, "Maç öncesi hazırlıklarımız, rakiple ilgili yaptığımız analizler, bizim kendi takımımızdaki beklentilerimiz oyunsal anlamda bize cevap verdi diye düşünüyorum. Çünkü daha maçın başında yakalamış olduğumuz pozisyon vardı. Arkasından oyunsal anlamda oyunu ele geçirdik. Hem geçişlerde, hem hızlı hücumlarda, hem de geride oyun kurmadan çok başarılı olduğumuz noktalar var. Bu noktaların tabi ki bize skor olarak dönmesi için çok büyük çabaya girdik. Skoru da yakaladık. Daha sonraki rakibin çabası aslında bizi zor durumda bırakmadı. Penaltı pozisyonunda kalecimizin hatalı çıkışı penaltıya neden oldu" ifadelerini kullandı.

"4 oyuncu ceza sahasının içinde yer alıyor"

Erbaaspor'un kazandığı penaltının kullanışında bir ihlal olduğunu belirten Ateş, "Penaltının kullanılmasında artık özellikle alt liglerde, çünkü VAR sistemi yok. Bu kadar da hakem sayısının fazla olduğu bir maç organizasyonda bence dikkat etmesi gerekiyor. Bununla ilgili hakem arkadaşlarla yaptığımız görüşmede de dile getirdikleri nokta şu; Dönen topu, kaleciden dönen topu, eğer kalecinin ayağı çizgideyse, dönen topu tamamlayan oyuncunun erken sahaya dahil olmaması gerekiyor. Yani bu çok büyük bir haksızlığa neden oluyor. Ama görüntüler net bir şekilde gösteriyor ki dört tane oyuncu belirgin bir şekilde ceza sahasının içinde. ve bunlardan biri de golü yapan oyuncu. Tabii ki bizim buradaki galibiyet isteğimizi bir mazeret olarak belirtme şansımız yok. Zaten kulübümüz gereği, Altınordu'nun ne bir teknik direktörü, ne bir çalışanın kaybedilen puanın mazereti hakem olarak göstermez. Belirtmek istediğimiz şey şu, biz iyi bir oyun ortaya koyduk. Transfer yasağı olmayıp, öz kaynaklarıyla mücadele eden ve 20 yaş ortalamasıyla sahada bulunan bir takımın ortaya koyduğu oyunun karşılığını, skoru da bulmuşken bunu koruyup bu şekilde bitirmek istiyorduk" diye konuştu.

"Oyuncularımın performansından memnunum"

Erbaaspor ile oynanan maçta futbolcularımızın performansından memnun olduğunu kaydeden genç teknik adam, "Oyuncuların performansından, taktik disipline bağlı kalmalarından kazanmak için ortaya koydukları mücadeleden çok memnunuz. Bu oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu oyunun, oyuncuyu da geliştireceğini düşünüyoruz. Bizim birinci amacımız oyuncu gelişimi. Oyun tarzımızı da buna yönelik zaten şekillendiriyoruz. Hem oyuncularımızdan memnunuz hem de oyundan memnun kaldık diyebilirim. Genç oyuncular sahada olduğu zaman bir belirsizlik doğar. Nasıl bir performans verebilir diye genç oyuncu hangi takımda olursa olsun sahadaysa bir belirsizlik ortaya çıkar. Yalnız biz bu oyuncularla o kadar uzun yıllar çalıştık ki, o oyuncularda ne alabileceğimizi, hangi durumlarda düşebilecekleri, hangi durumlarda desteğe ihtiyaç olabileceklerini iyi tahmin edebiliyoruz. Biz bu yüzden de belirsizlikleri ortadan kaldıracak bir oyun formatıyla sahaya çıktık. Bu kadar kısa sürede farklı bir formasyonla da sahaya çıktık. Kısa bir sürede buna uyum sağlayıp bu performansı ortaya koymaları inanılmaz derecede çocuklarımızın belirgin bir şekilde bazı şeylere hazır olduğunu gösteriyor. Tabii ki şurada şöyle bir avantajımız da var. Altınordu, Öz Kaynak Sistemi'nde oyuncular bütün formasyonları çalışıyorlar. Her formasyonla sahaya çıkıyorlar ve uzun yıllar değişen şartlara kısa sürede ayak uydurabilmek üzerine geliştiriliyorlar. Hatta taktik tanımımız bile değişen şartlara kısa sürede uyum sağlama becerisi diye geçiyor. O yüzden de o kısa süredeki değişimdeki 6 farklı oyuncunun sahada olması, ilk defa özel maçlarda dahi 90 dakika sahada yer almaları bu değişen şartlardı. Rakibin belirsizliği, ne yapacağının belirsizliği ilk maç olması itibariyle bu kadar belirsizliğinin olduğu yerde oyuncular çok kısa sürede adapte oldular ve uyum sağladılar. Bu da oyunsal anlamda geri dönükleri de bize izleyenlerin veya yayın daha sonra takip edenlerin söyledikleri şey şu. Sahada iyi bir oyun vardı, etkili oyuncular vardı ve skor farklı da olabilirdi. Zorluk derecesi her geçen gün artacaktır. Özellikle ilk maçlar oynandıktan sonra rakipler birbirlerini daha çok tanımaya başlıyor. Bu arada da transfer süreci devam ediyor. Transfer açık bir durum söz konusu. Rakipten de takıma yeni oyuncular da dahil olabilir" şeklinde konuştu.

"Her iki takım için de iyi bir maç olacağını düşünüyorum"

Ateş, cumartesi günü oynayacakları İskenderunspor maçı ile ilgili, "Rakip, mevcut kadroları zaten lig oynamış, tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. İskenderun takımı her zaman oyun oynamaya çalışan bir takımdır. Bu oyun oynamaya çalışan takımlara karşı da bizle oyun oynamaya çalışan bir takımız. Seyir zevki yüksek olacağını düşünüyorum. Cuma'ya kadar çalışmalarımızı devam edip ilk deplasmanımızı gerçekleştireceğiz. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Her iki takım için de iyi bir maç olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR