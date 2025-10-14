Nallıhan Spor Kulübü MMA Turnuvasında 3 Kemer Kazandı

Ankara'da düzenlenen karma dövüş sanatları (MMA) turnuvasında 2023 Nallıhan Spor Kulübü sporcuları, 3 ünvan kemeri kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesindeki bir otelde düzenlenen Balaban Fight Arena Organizasyonu'nda Nallıhanlı sporcular 15 yaşındaki Meriç Okyay, 16 yaşındaki Gürkan Taş ve 15 yaşındaki Selman Bereketoğlu, MMA dalında rakiplerini yenerek 3 BFA ünvan kemeri elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 2023 Nallıhan Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çetin, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Çetin, Nallıhan ilçesine 3 kemerle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kulüp olarak ilk başta gençlerimize, kötü alışkanlıklardan uzak, geleneklerine bağlı, edepli olmaları için eğitim veriyoruz." ifadesini kullandı.