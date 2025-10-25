Haberler

NAC Breda'nın Genç Savunmacısı Abdullah Emre Oğuz Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Güncelleme:
Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden NAC Breda'nın U21 takımında forma giyen 20 yaşındaki Türk stoper Abdullah Emre Oğuz, gösterdiği performansla hem Hollanda hem de Türkiye'deki futbol otoritelerinin ilgisini çekmeyi başardı. Genç savunmacının A takımda şans bulması halinde transferinin gündeme geleceği düşünülüyor.

Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden NAC Breda forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Abdullah Emre Oğuz, antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiği performansla hem Hollanda'da hem de Türkiye'de futbol otoritelerinin ilgisini çekmeye başladı.

2005 Hollanda doğumlu Abdullah Emre Oğuz, hem Türk hem Hollanda vatandaşı. Sol stoper olarak görev yapan genç savunmacı, oyunu iyi okuması ve fiziksel gücüyle ön plana çıkıyor. Defansif orta saha ve sol bek pozisyonlarında da görev alabilen Abdullah Emre Oğuz, Türkiye U18 Milli Takımı'nında 2 maç forma giydi.

Hem Hollanda hem de Türkiye'den takımların yakın takibinde olan genç savunmacıyı kulübü NAC Breda'nın önümüzdeki dönemde A takımda çıkartması bekleniyor. Hollanda ekibinin A takımında süre bulması durumunda 20 yaşındaki oyuncunun transfer yapması da güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.

