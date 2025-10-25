NAC Breda'nın Genç Savunmacısı Abdullah Emre Oğuz Dikkatleri Üzerine Çekiyor

HOLLANDA ekiplerinden NAC Breda'nın U21 takımında forma giyen Türk stoper Abdullah Emre Oğuz, gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çekmeye başladı.

Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden NAC Breda forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Abdullah Emre Oğuz, antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiği performansla hem Hollanda'da hem de Türkiye'de futbol otoritelerinin ilgisini çekmeye başladı.

2005 Hollanda doğumlu Abdullah Emre Oğuz, hem Türk hem Hollanda vatandaşı. Sol stoper olarak görev yapan genç savunmacı, oyunu iyi okuması ve fiziksel gücüyle ön plana çıkıyor. Defansif orta saha ve sol bek pozisyonlarında da görev alabilen Abdullah Emre Oğuz, Türkiye U18 Milli Takımı'nında 2 maç forma giydi.

Hem Hollanda hem de Türkiye'den takımların yakın takibinde olan genç savunmacıyı kulübü NAC Breda'nın önümüzdeki dönemde A takımda çıkartması bekleniyor. Hollanda ekibinin A takımında süre bulması durumunda 20 yaşındaki oyuncunun transfer yapması da güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.