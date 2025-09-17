Myenty Abena: Trabzonspor Maçında Başarıyı Sürdürmek İstiyoruz

GAZİANTEP FK oyuncusu Myenty Abena, takım olarak son zamanlarda etkili bir performans yakaladıklarını ve aynı başarıyı Trabzonspor maçında da göstermek istediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6'ncı haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik adam Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman oyuncuların açma ve germe ve ısınma faaliyetleriyle başladı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Stoper Myenty Abena, takım olarak güçlü olduklarını ve sürdürdükleri başarıyı Trabzonspor maçında da yakalamak istediklerini söyledi.

'PERFORMANSIMIZI BİREYSEL DEĞİL TAKIM OLARAK GÖSTERDİK'

Myenty Abena, başarının bireysel değil takım işi olduğunu ve takım arkadaşları ile iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Takıma alışma sürecinin çok hızlı olduğunu söyleyen Myenty Abena, "Son zamanlarda takım olarak etkili bir performans gösterdik. Takım olarak bu performansı göstermeseydik bireysel performansımız da bu şekilde olmazdı. O yüzden bu performansı ile takımımı tebrik etmek istiyorum. Buraya alışmamda da takım arkadaşlarımın etkisi çok oldu. Bana çok yardımcı oldular. Özellikle Semih buraya adaptasyonumda çok yardımcı oldu, diğer arkadaşlarım da çok yardımcı oldu. O yüzden adaptasyon süreci biraz hızlı geçti" diye konuştu.

'TRABZON MAÇINI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

Trabzon maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Myenty Abena, "Türkiye Ligi gerçekten dinamik ve güçlü birlik. Ligde iyi takımlar ve çok iyi oyuncular var. Taraftarlar da gerçekten harika. Hangi stada giderseniz gidin harika bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Trabzonspor maçı ile ilgili aslında ben pek bir şey söyleyemem. Bu soruya hocanın cevap vermesi lazım. Ama biz oraya maçı kazanmak için gideceğiz. Takımımızın şu an için enerjisi çok iyi, gerçekten çok iyi bir hava yakaladık. Bunu da sürdürmek istiyoruz" dedi.