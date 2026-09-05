Motokrosta Afyonkarahisar Etabı Şampiyonluk İçin Belirleyici Olacak

ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar etabında alınacak puanların, şampiyonluk yarışında önemli olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde başlayan ve yarın sona erecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX125) yarışları devam ediyor.

Ogün Baysan, AA muhabirine, MXGP ve MX2'de Afyonkarahisar etabından sonra iki etabının kaldığını söyledi.

Afyonkarahisar etabının çok ağırlaştırıldığını anlatan Baysan, şöyle konuştu:

"Burada şampiyonluğu kazanacak ve kaybedecek yarışçılar var. Afyonkarahisar etabı, yarışlarda hep belirleyici oluyordu. FIM yetkilileri de burada şampiyonların biraz ayrılmasını istiyor. Çok müthiş, keyifli ve aksiyon dolu yarışlar geçecek. Burada şampiyonluğunu ilan edecek sporcular var. Motor sporlarında her an her şey değişebilir. Burada alınacak puanlar çok önemli. Çünkü şampiyonluk perçinlenecek. Belki şampiyon belli olabilir ya da puan farkları kapanabilir. "

"Avrupa yarışlarındaki sporcuların hepsi hırslı"

Ogün Baysan, MXGP'de Hollandalı Jeffrey Herlings ile Slovenyalı Tim Gajser arasında şampiyonluk için çok büyük bir mücadele yaşanacağını dile getirdi.

EMX250 ile EMX125 Avrupa yarışlarını izlemenin çok keyifli olduğunu aktaran Baysan, "Avrupa ülkelerinin en iyi sporcuları burada yarışıyor. Bu yarışlarda MX2'nin alt zeminini oluşturuyor. Bir iki yılda şampiyon olanlar MX2'ye geçiyor. Avrupa yarışlarındaki sporcuların hepsi hırslı. Her birinin hedefi MXGP. Oradaki yarışlar da nefes kesecek. Oradaki sporcular da kendi ülkesinin birincileri olduğu için hepsi çok iddialı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA