Muzaffer Bilazer: "Maçı kaybettik ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var" - Haberler

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Muzaffer Bilazer: "Maçı kaybettik ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var"

İhlas Haber Ajansı - Sefa Tetik - Spor
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- Muzaffer Bilazer: "Maçı kaybettik ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Samsunspor maçının ardından "Oyun açısından sıkıntımız yoktu ama skor sıkıntımız vardı.

- Muzaffer Bilazer: "Maçı kaybettik ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Samsunspor maçının ardından "Oyun açısından sıkıntımız yoktu ama skor sıkıntımız vardı. Nihayetinde futbol sonuçlarıyla öne çıkan oyun. Kaybettiğimiz maç var ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 tane daha maç var" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor'a karşı sahadan 2-1 mağlup ayrılan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bilazer, istedikleri oyunu oynadıklarını fakat skor anlamında yeteri kadar iyi olmadıklarını ifade ederek, "Maçı kazandığımız takdirde başka bir yöne gidecektik. İstediğimiz şekilde maça başladık. Pozisyonlarımız oldu ama golü bulamadık. Skor avantajını kaybettik. Oyun anlamında istediğimiz pas sistemini kurduk. Oyun açısından sıkıntımız yoktu ama skor sıkıntımız vardı. Nihayetinde futbol sonuçlarıyla öne çıkan oyun. Kaybettiğimiz maç var ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var. Maçları kazanıp Süper Lig'e dönmemiz lazım. İyi taraflarımız var ama neyi daha iyi yapabiliriz sorgusu yapmalıyız. Taraftarlarımızla sezon sonu bütünleşmemiz kolay durmuyor ama taraftarlarımızla her şeye rağmen bütünleşeceğimize inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Muzaffer Bilazer: Maçı kaybettik ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var

Muzaffer Bilazer: Maçı kaybettik ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var

Muzaffer Bilazer: Maçı kaybettik ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Spor

Spor, Haberler

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