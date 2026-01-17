Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Haberler

Güncelleme:
Manchester City, Crystal Palace kaptanı Marc Guehi'yi transfer etmek için prensipte anlaşmaya vardı. Anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ve Guehi'nin kısa süre içinde Manchester'a giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Manchester City, Crystal Palace forması giyen Marc Guehi transferinde sona geldi. İngiliz stoper için iki kulübün yaklaşık 23 milyon euro bedel üzerinden anlaşmaya vardığı, oyuncunun da transfere onay verdiği öne sürüldü.

MANCHESTER CITY SAVUNMAYA TAKVİYEYE HAZIRLANIYOR

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City, savunma hattını güçlendirmek için Marc Guehi transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. City'nin, Crystal Palace ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

23 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA İDDİASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester City'nin resmi teklifinin Crystal Palace tarafından kabul edildiği ve transfer bedelinin yaklaşık 23 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi. 23 yaşındaki savunmacının da City'ye gitmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA BEKLENİYOR

Taraflar arasında büyük ölçüde pürüz kalmadığı aktarılırken, Guehi'nin kısa süre içinde Manchester'a giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği kaydedildi.

