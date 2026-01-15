Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Can Armando Güner ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu için anlaşmaları tamamladığı öne sürülürken, sosyal medyada yaşanan "takipleşme" detayı da gündeme oturdu.

İSTANBUL'A GELDİ, GERİ DÖNDÜ

Can Armando Güner'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği ancak Alman kulübünün yaptığı açıklamaların ardından Almanya'ya geri döndüğü belirtildi. Süreçte yaşanan bu gelişme, transferde sorun çıktığı şeklinde yorumlanmıştı.

FENERBAHÇE DETAYI SONRASI GELEN GELİŞME

Can Armando Güner ile ilgili süreç devam ederken, Fenerbahçe'nin de transfer için devreye girdiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray cephesinde yeni bir hareketlilik yaşandığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA TAKİPLEŞME DİKKAT ÇEKTİ

Genç futbolcunun, Galatasaraylı yetkililer Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli'yi sosyal medya hesabından takibe aldığı bildirildi. Ayrıca Abdullah Kavukcu'nun da Can Armando Güner'i takip ettiği belirtildi. Yaşanan bu "takipleşme", transferde olumlu bir işaret olarak yorumlandı.