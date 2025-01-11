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Mutlaka görmeniz lazım: Kenan Yıldız'dan jeneriklik gol

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Juventus, forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız İtalya Serie A'nın 20. haftasında deplasmanda Torino ile oynanan karşılaşmada takımının ilk golünü attı.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 20. haftasında Torino'ya konuk oldu. Son haftaların formda ismi Kenan, maçta perdeyi açan golü attı.

MÜTHİŞ BİR GOL ATTI

19 yaşındaki futbolcu, Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 8. dakikasında iki rakibinden harika bir çalımla sıyrılarak ceza sahası dışından çektiği sert şutla fileleri havalandırmayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

Mutlaka görmeniz lazım: Kenan Yıldız'dan muhteşem golGÖRÜNTÜ: S SPORT

Mutlaka görmeniz lazım: Kenan Yıldız'dan muhteşem golGÖRÜNTÜ: S SPORT

Mutlaka görmeniz lazım: Kenan Yıldız'dan muhteşem golGÖRÜNTÜ: S SPORT

Mutlaka görmeniz lazım: Kenan Yıldız'dan muhteşem golGÖRÜNTÜ: S SPORT

BERABERE KALDILAR

Kenan'ın golü Juventus'a yetmedi. Karşılaşma 1-1 berabere biterken, Torino'ya beraberliği getiren golü 45+1. dakikada Nikola Vlasic kaydetti. Juventus'ta milli futbolcumuz, 90 dakika sahada kaldı.

NAMAĞLUP JUVENTUS'TAN İLGİNÇ İSTATİSTİK

19. maçlar sonunda sonunda namağlup serisini koruyan ancak sadece 7. galibiyeti bulunan Juventus, bu sonuçla birlikte 12. beraberliğini aldı ve 33 puana yükseldi. Torino ise puanını 22 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Atalanta'ya konuk olurken, Torino deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.

Mutlaka görmeniz lazım: Kenan Yıldız'dan jeneriklik gol
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfikret ipek:

KENANIMIZ BU YÜZYILIN YILDIZI OLACAK GİBİ.EĞER HARCANMAZSA

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