Haberler

Mut'ta voleybol turnuvası düzenlendi

Mut'ta voleybol turnuvası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' final maçı yapıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' final maçı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kadınları spora ve sosyal hayata teşvik etmek amacıyla 81 ilde 'Evde, işte, filede, Türk kadını her yerde' sloganıyla hayata geçirdiği turnuvanın final müsabakaları Mut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda yapıldı. Turnuvaya, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turnuvada aralarında öğrenci ve çeşitli mesleklerdeki kadınlardan oluşan 4 takım mücadele etti. Finalde Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi turnuvayı şampiyon tamamlarken, 2. Onyalin Sultanları, 3. Karacaoğlan Ortaokulu ve 4. Barış Dostluk Kardeşlik takımı oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya verildi.

Törene katılan protokol üyeleri, sporun birleştirici gücüyle kadınların azmini, emeğini ve takım ruhunu sahada görmenin büyük gurur yaşattığını söylediler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Ekrem İmamoğlu salona getirildi

İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl istenen dava başladı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail'e karşı ses yükselttiler

Bir Avrupa ülkesi daha ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltti
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Tarihi rekor geldi