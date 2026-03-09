Mut'ta voleybol turnuvası düzenlendi

Mersin'in Mut ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' final maçı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kadınları spora ve sosyal hayata teşvik etmek amacıyla 81 ilde 'Evde, işte, filede, Türk kadını her yerde' sloganıyla hayata geçirdiği turnuvanın final müsabakaları Mut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda yapıldı. Turnuvaya, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turnuvada aralarında öğrenci ve çeşitli mesleklerdeki kadınlardan oluşan 4 takım mücadele etti. Finalde Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi turnuvayı şampiyon tamamlarken, 2. Onyalin Sultanları, 3. Karacaoğlan Ortaokulu ve 4. Barış Dostluk Kardeşlik takımı oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya verildi.

Törene katılan protokol üyeleri, sporun birleştirici gücüyle kadınların azmini, emeğini ve takım ruhunu sahada görmenin büyük gurur yaşattığını söylediler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı