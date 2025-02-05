MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!
Zelenskiy, Putin'in Belarus'u savaşa çekeceği iddiasında bulundu

Zelenskiy açık açık ülke ismi verdi! "Putin onları da savaşa çekecek"

Mustapha Yatabare Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı

Mustapha Yatabare Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği'nde forma giyen 39 yaşındaki Mustapha Yatabare, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırarak teknik ekibe katıldı. Takımıyla son antrenmanını yapan Yatabare, duygusal anlar yaşadı.

Gençlerbirliği'nde forma giyen 39 yaşındaki Mustapha Yatabare, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında takımımıza transfer olan Mustapha Yatabare, futbolu bırakarak teknik ekibimize dahil oldu." denildi.

Takımla son antrenmanına çıkan Yatabare, arkadaşlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde yeşil sahalara veda etti.

Duygu dolu anlar yaşayan Yatabare, "Herkese çok teşekkür ederim. İki senedir buradayım ve beni çok iyi karşıladınız. Umarım herkesin kariyeri istediği gibi ilerler. Bu sene başarılı olacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Beauvais doğumlu Malili forvet, Türkiye'de Gençlerbirliği dışında Trabzonspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor'da oynadı.

Gençlerbirliği ile ligde bu sezon 9 maça çıkan Yatabere, 146 dakika sahada kaldı. Yatabere, futbolculuk kariyerinde 565 maçta 152 gol attı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
img

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
img

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
img

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 14 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 14 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.