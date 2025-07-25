Mustafa Yılmaz, Biel Açık Turnuvası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Büyükusta Mustafa Yılmaz, Biel Açık Turnuvası'nda 10 tur sonunda 7,5 puan toplayarak bronz madalya elde etti ve podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Mustafa Yılmaz, Biel Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Mustafa, İsviçre'nin Biel kentiyle aynı adı taşıyan satranç festivali kapsamındaki master turnuvasında mücadele etti.

Mustafa, 10 tur sonunda 7,5 puanla 3. sırayı alarak podyuma çıktı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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