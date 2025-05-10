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Mustafa Kaplan: "Ankaragücü Büyük Bir Camia Düşmüş Olabilir Ama Kalkabilir"

Mustafa Kaplan:
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın küme düşmesine neden olan süreci eleştirerek, Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunu ve yeniden ayağa kalkabileceğini belirtti. Kaplan, taraftarın desteğiyle son üç maçta gösterdikleri mücadeleyi vurguladı.

- Mustafa Kaplan : "Ankaragücü büyük bir camia düştüğü yerden kalkabilir"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının ardından, "Bugün taraftarların üzülmesi bizi derinden üzdü ama Ankaragücü büyük bir camia düştüğü yerden kalkabilir. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Çok üzgünüm. Bu takımın üst üste küme düşmesi beni çok üzdü. Çok şey var konuşacak ama fazla konuşmak istemiyorum. 3 maç boyunca onurla mücadelemizi sahaya yansıttık. Taraftarımızın da 3 maç boyunca bize çok büyük desteği oldu, onlara teşekkür ediyorum. Bugün taraftarların üzülmesi bizi derinden üzdü ama Ankaragücü büyük bir camia düştüğü yerden kalkabilir. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik, içtenlikle söylüyorum çünkü bizden önce yaklaşık 16 maç oynanmış 3 galibiyet alınmış. Biz 3 maçta 3 galibiyet aldık. Bu 3 galibiyeti de alnımızın hakkıyla aldık. Onurlu bir mücadeleyle dik bir duruş gösterdik. Sahanın içinde genç oyuncularımızı da işin içine katarak kazandık. Kazanmamız gereken maçı kazandık. Keşke geçmişte bir galibiyetimiz daha olsaydı. Pendik olabilir Manisa olabilir özellikle Manisa maçı için söylüyorum; burada daha farklı mutluluklar yaşayacaktık. Bunun planını yapmıştık. Futbolda bunlar var yapacak bir şey yok. 3 hafta boyunca bizlerle beraber mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Çok iyi bir duruş sergilediler açıkçası. Ben de bir Ankaragücü taraftarı olarak çok üzgünüm. Sabah torunum aradı, 'Dede bugün kazanacaksınız inşallah kümede kalacaksınız' dedi. Ümraniye takımının en kötü berabere kalacağını hesaplıyorduk, olmadı. Herkes üzerine düşeni yaptı. Sonuç izlenen maçlarda keşke bir galibiyet ya da beraberlik olsaydı" ifadelerini kullandı.

"Bizden önce gelen herkes paraya gelmiş"

Basın toplantısının ardından kendini tutamayan Kaplan, "Hatır gönül meselesiyle küme düştük. Kötü bir oluşumdan dolayı küme düştük bu sezon. Bizden önce gelen herkes paraya gelmiş" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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