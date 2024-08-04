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Mustafa Hekimoğlu: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kupa kaldırmak alışkanlık oldu

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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu, 5-0'lık skorun bir derbi için güzel olduğunu belirterek, 'Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu' dedi.

- Mustafa Hekimoğlu : " Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kupa kaldırmak alışkanlık oldu"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu, 5-0'lık skorun bir derbi için güzel olduğunu belirterek, " Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu" dedi.

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu, "Çok teşekkür ederim. Bir derbi için 5-0'lık galibiyet çok güzel bir şey. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu" diye konuştu. Attığı golün Brezilyalı Ronaldo'ya benzetilmesinin hatırlatılması üzerine Hekimoğlu, "Benzetildi, ben de baktım. Maçtan önce arkadaşlarım da yazmıştı gol atacaksın diye. Bu golüm de onlara armağan olsun" şeklinde konuştu.

İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin takım olmasının sorulması üzerine ise 17 yaşındaki futbolcu, "Bizim için, Semih ağabey için de büyük bir tecrübe. Ondan ne kapabilirsek kar bizim için. Nice gollere inşallah. Bu formayı en güzel şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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