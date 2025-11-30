Haberler

Mustafa Gürsel: Maçın Hakkı Beraberlikti

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Sarıyer mağlubiyetinin ardından yaptığı değerlendirmede, maçın hakkının beraberlik olduğunu savundu ve oyuncularının mücadelesini takdir etti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Sarıyer mağlubiyeti sonrası, "Bugün maçın hakkı beraberlikti. Buradan mağlup olmadan dönmemiz gerekiyordu. Hangi takım bugün mağlup olsa yazık olacaktı. Bize oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel değerlendirmelerde bulundu. Sarıyer'i tebrik ederek sözlerine başlayan Gürsel, "İlk yarıda gol atacak pozisyon bulduk, değerlendiremedik. İkinci yarı çok yoğun yağmur altında geçti. Golü bulabilirdik ama bugün maçın hakkı beraberlikti. Buradan mağlup olmadan dönmemiz gerekiyordu. Hangi takım bugün mağlup olsa yazık olacaktı. Bize oldu. Beni üzen şey, Türkiye'deki el standartları, faul standartları tam oturmuyor. Biz de onun için anlayamıyoruz. Penaltıysa penaltıdır, 5 dakikada bakılıyor. Oyuncumuz elini kapatırken içe doğru çarpıyor. Devamlı maç izliyoruz, yöreye, şehre göre değişiyor. Bu standardı yakalayamayınca üzülüyoruz. Bugün 0-0 biten bir maçta 1 puanla dönmemiz gerekiyordu. 2 hafta iç sahada üst üste kazanmıştık, bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Ama bunun üstesinden geliriz. Mağlubiyeti hak etmedik. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Her puanın değerli olduğu bir lig"

Hedeflerine yönelik de konuşan Gürsel, Bodrum FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Çok mücadeleci bir lig, her takım her takımı yenebildiği bir lig. Her puanın değerli olduğu bir lig. Pozisyonel anlamda eksiklerimizi oturttuğumuzda bundan yine güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Onda bir şüphemiz yok. Hedefimiz yapabildiğimizin en iyisini yapmak. Aynı ciddiyetle hazırlanacağız bütün maçlara. Sonuçta onlar da Bandırmaspor ile oynuyor. Bizim için zorsa onlar için de zor. Bunu daha önce çok gördük, çok yaşattık." - İSTANBUL

