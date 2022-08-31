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Mustafa Gürsel: "Denizlispor maçında 3 puan hedefliyoruz"

Spor Haberleri

Mustafa Gürsel: 'Denizlispor maçında 3 puan hedefliyoruz'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Denizlispor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu ifade etti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Denizlispor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçıyla ilgili Teknik Direktör Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu. Kulübün hedefleri doğrultusunda sezona iyi başladıklarını vurgulayan Gürsel, hedeflerinin bu yolda devam etmek olduğunu ifade etti. Gürsel, "Son hafta kendi sahamızda Göztepe maçını kazanmak moral açısından hem de kendi seyircimiz önünde kazandığımız için mutluyuz. İki haftadır kazanıyoruz bunu devam ettirmek istiyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlanıp kendi hedefimiz doğrultusunda deplasmanda 3 puan almak, her maç önemli buda o maçlardan biri. Oyuncularımız ile elimizden geleni yapıp mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Gürsel Denizlispor Spor Haberler

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