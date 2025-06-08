- Mustafa Eskihellaç: "Bu formayı giymek tarif edilemez bir duygu"

CONNECTICUT - ABD ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen Mustafa Eskihellaç, "Bu formayı giymek tarif edilemez bir duygu" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçında ilk kez A takım formasını giyen Mustafa Eskihellaç, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli formayı sırtına geçirmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Eskihellaç, hedefinin bu formaya kalıcı olarak hizmet etmek olduğunu belirtti.

"Bu formayı giymek tarif edilemez bir duygu"

Eskihellaç, hayalini kurduğu anı yaşamanın mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Çok mutluyum tabii ki. Her Türk gencinin, bu memlekete gönül vermiş her gencin hayali olan bir şeyi yaşadım. Bugün ilk defa milli formayı giydim. Çok şükür diyorum. Üstelik Kurban Bayramı'na denk gelmesi bu anı daha da özel kıldı. Benim için çok farklı bir tadı oldu bu bayramın" diye konuştu.

Kendisine bu şansı tanıyanlara da özel teşekkürlerini sunan Eskihellaç, "Hocamıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdikleri için minnettarım" ifadelerini kullandı.

"Bu forma altında her maç kazanmak için oynarız"

Mücadelenin zorlu bir rakibe karşı oynandığını belirten milli oyuncu, galibiyetin önemine dikkat çekerek, "Güzel bir galibiyet aldık. Dünya Kupası elemeleri öncesi iyi bir rakibe karşı oynadık. Antrenman süreci de çok keyifliydi. Buraya geldiğimiz günden beri çok iyi hazırlandık. Bu forma altında oynadığımız her maçta tek hedefimiz kazanmak. Doğamız gereği kaybetmeyi kabul edemiyoruz."

"Taraftarımız inanılmazdı"

Taraftar desteğini de vurgulayan Eskihellaç, "Taraftarlarımız inanılmazdı. Bizi galibiyet için adeta sırtımızdan ittiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Burada kazanmak mutluluk verici" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Dünya Kupası, bu takım oraya gitmeyi hak ediyor"

2026 Dünya Kupası'na yönelik hedeflerini de paylaşan Eskihellaç, "Bugünkü oynadığımız futbola baktığımızda teknik olarak da inanç olarak da bu takımın 2026'da Amerika'da bu maçlara devam edeceğini görüyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda ben kadroda yoktum ama takım muazzam bir karakter gösterdi. Aynı kadro, aynı inançla Dünya Kupası'nda daha ileriye gideceğimize inanıyorum. Hedefimiz ülkemizi mutlu etmek" sözlerini sarf etti.

"Onları mutlu ettik"

Açıklamasında bayram mesajına da yer veren Eskihellaç, tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi: "Bütün Müslüman aleminin ve Ümmet-i Muhammed'in Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ailemden, sevdiklerimden uzakta geçirmek nasip oldu bu bayram ama kazanarak bir nebze de olsa yokluğumuzu telafi ettiğimizi düşünüyorum. Onları mutlu ettik. Benim şu an orada olmayışımdan değil, bu formayı ilk kez giymiş olmamdan mutludurlar. İnşallah böyle devam eder."