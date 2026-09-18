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Mustafa Ergün Antalyaspor'un başkanlığına seçildi, 650 milyon lira borç kapatılacak

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Mustafa Ergün Antalyaspor'un başkanlığına seçildi, 650 milyon lira borç kapatılacak
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Antalyaspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Mustafa Ergün seçildi; 15 kişilik yönetim kurulu listesi oy birliğiyle kabul edildi. Ergün, 650 milyon lira SGK ve vergi borcunu kapatacaklarını, Emlak Konut projesini 1,5-2 ayda hayata geçireceklerini söyledi.

Antalyaspor'da olağan genel kurulunda başkanlığa Mustafa Ergün seçildi.

Antalyaspor'un olağan genel kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında yapılan seçimde Ergün dahil 15 kişilik yönetim kurulu listesi, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Ergün, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 ay önce Antalyaspor'la ilgili tüm camiaya ve kamuoyuna bir çağrıda bulunduklarını, o dönemde bir başkan adayı çıkmaması üzerine, dernek başkanı olarak inisiyatif ve sorumluluk alarak başkanlığa aday olmak durumunda kaldığını söyledi.

Yönetimi genel kurul günü devralacak biri varsa, genel kuruldan itibaren yönetimiyle 15 gün içerisinde derneğin genel kurul kararını alıp, dernek başkanlığını da bırakmaya hazır olduğunu belirten Ergün, "Biz koltuk meraklısı değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Bizim tek derdimiz ve tek sevdamız Antalyaspor oldu." dedi.

Antalyaspor üzerinden itibar kazanan, Antalyaspor sayesinde reklamını yapan, Antalyaspor'un adını kullanarak kendi işini büyüten herkesin kulübün zor gününde de sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Ergün, Antalyaspor'un zor günündeyken yanında olmak gerektiğini kaydetti.

Ergün, iki gün önce İstanbul'da Emlak Konut ile bir çalışma imzaladıklarını, bu projeyi 1,5-2 ay gibi bir sürede hayata geçirip, Antalyaspor'un geleceğini güvence altına alacak daha büyük ve kapsamlı ikinci projenin de çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Antalyaspor'un daha önceden 650 milyon lira SGK ve vergi borcu olduğunu aktaran Ergün, bu borçları kapatacaklarını dile getirdi.

Şeffaf bir yönetim olduklarına işaret eden Ergün, şöyle konuştu:

"Bizim her şeyimiz şeffaf. Gelsinler tüm sözleşmelere tüm gidişata baksınlar. Bakmadan, incelemeden, araştırmadan atıp tutmasınlar. Buradan bir kez daha özellikle rica ediyor ve ilan ediyorum. Gelin, yönetime aday olun. En kısa sürede bir aday çıksın. Antalyaspor'un önünü açacak, dürüst, liyakatlı her adayın arkasındayız."

Öte yandan yönetimde Ergün'ün yanında, Ali Altınay, Ali İzzet Şengel, Ali Topuz, Bilal Özkan, Dilaver Tanık, Fatih Demirtop, Harun Tümer, Haydar Ali Yıldırım, Lokman Arslan, İbrahim Şaşmaz, Mehmet Ağırbayraktar, Nebi Erdemsoy, Sabri Serhan Bayanser ve Serkan Sürer yer aldı.

Kaynak: AA
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