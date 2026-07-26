Mustafa Er: 'Asla Pes Etmeyeceğiz, Plana Sadık Kalacağız'

BURSASPOR Teknik Direktörü Mustafa Er, "Ben hep oyuncularıma şunu söylerim, kimle oynarsak oynayalım, bu Süper Lig takımları da olabilir, Süper Lig'in şampiyon takımı da olabilir, asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, plana sadık kalacağız" dedi.

Bursaspor, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sözlerine Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'a teşekkür ederek başlayan Er, "Bu sıkışık takvimde. Çünkü haftaya ligleri başlıyor, dün de biraz açıklama yaptılar, buraya geldiler. Kendisine ve Shakhtar kulübüne teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ambiyans oldu hem kulübümüz için hem de Türkiye için. Tabii bizim açımızdan daha da güzel. Böyle bir takımı buraya getirebilmek. Çok başarılı bir takım. Geçen sene Ukrayna Ligi'ni çok rahat kazandılar, Konferans'ta yarı final oynadılar. Ama çok ciddi anlamda kriter olarak ben almıyorum, bunu açık söylüyorum. Sizden de rica ediyorum. Çünkü burada ayağımıza sıkarız, hata yaparız. Shakhtar bizden çok iyi bir takım. Tabii ki belirli prensipler noktasında iyi görüntüler verdik mi, verdik. Zaten onlar önemliydi. Ama bugünkü skor 0-0 da olsa, mağlup da olsak, hatta farklı da mağlup olsak aynı şeyleri söyleyecektim. Oyun bizim için önemliydi" dedi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMINA KARŞI İYİ OYNADIK DEMEK BİZE ZARAR VEREBİLİR'

Bu maçı unutup artık önlerine bakmaları gerektiğini ifade eden Mustafa Er, "Bu karşılaşmayı bugün unutacağız. Ben içeride oyuncularımıza da onu söyledim. Bu sadece iyi bir denemeydi bizim için. Neler yapabileceğimizle alakalı. Ama dediğim gibi, dün maç oynadılar, bugün günübirlik geldiler. Konsantrasyonları düşük olma ihtimali çok yüksek, bizim çok yukarıda. O yüzden ben işte Şampiyonlar Ligi oynayacak çok iyi bir takıma karşı… Buralar bize zarar verebilir. Biz şu an o kalibrede değiliz, o potansiyelde değiliz. Ama ben hep oyuncularıma şunu söylerim, kimle oynarsak oynayalım, bu Süper Lig takımları da olabilir, Süper Lig'in şampiyon takımı da olabilir, asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, plana sadık kalacağız. Hem yeteneğimize hem plana sadık kalarak yüzde 100 bir şekilde rakibe saygı duyarak gözümüzde büyütmeyeceğiz. Ama çok çok vasat bir takıma da saygı gösterip küçümsemeyeceğiz. Prensipleri hep ön plana çıkarmaya çalışacağız. Çünkü bugün 30'uncu günümüz; 27 Haziran'da başladık. Yani çok yoğun çalıştık fiziksel olarak, oyunsal olarak. Yeni gelen arkadaşlarımız da buna inandılar, onlar da keyif alıyorlar. Her geçen gün gelişiyoruz, gelişim devam edecek. Ama hep beraber şehir olarak bu gece güzel bir anı olarak aklımızda kalmalı ama bu maçı unutmalıyız" dedi.

'PERŞEMBE BODRUM HAZIRLIKLARINA BAŞLAYACAĞIZ'

Bursaspor'un lig öncesi son bir hazırlık maçı daha olduğunu, bu maçı hangi takımla yapacaklarını soran basın mensuplarına cevap veren Mustafa Er, "Büyük ihtimal kendi aramızda oynayacağız gibi duruyor. Takımı belki 90 dakika oynatıp, iki takım halinde kendi aramızda oynayacağız gibi duruyor. Son bir değişiklik olmazsa. Planımız bu yönde. Şimdi yarın sabah antrenmanımız var. Antrenmandan sonra iki gün izin vereceğiz. Çünkü çok ciddi yoğunluktan çıkıyoruz. Perşembe günü de artık Bodrum maçı hazırlıklarına başlayacağız. Ama dediğim gibi cumartesi ya da pazar şu anki planımız kendi aramızda bir maç yapmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı