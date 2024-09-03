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Mustafa Denizli, Altay'a moral verdi

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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24Erzincanspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta Mustafa Denizli'nin desteğiyle moral buldu. Denizli, kulübe yatırımcı bulmak için çaba gösterirken, takımda kalmasında kaynak yaratan isimlerden biri oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezonda kulübün sembol ismi Mustafa Denizli'nin verdiği destekle moral buldu. Siyah-beyazlı takımın evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldığı ligin ilk maçında protokol tribününde yer alan Mustafa Denizli camiaya, "Ben buradayım" mesajı verdi. Tecrübeli futbol adamı eski yardımcısı olan Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan'ı da ilk sınavında yalnız bırakmadı.

Mustafa Denizli, Altay'ın şirketleşme kararı aldığı mayıs ayındaki son genel kurula katılıp ve kulübe yatırımcı bulmak için çaba göstermişti. Yaz döneminde yatırımcı adaylarıyla yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Altay'da mali sıkıntılar sürerken, sözleşme uzatan kaleci Ozan ve santrfor Deniz Kadah'ın takımda kalmasında Mustafa Denizli'nin kaynak yaratarak pay sahibi olduğu gelen haberler arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mustafa Denizli Denizli Futbol Güncel Altay Spor

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